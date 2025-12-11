Stampa parlamentare, consegnati i premi a Palermo

I giornalisti politici Giacinto Pipitone e Francesco Bongarrà che dirige l'Istituto italiano di cultura a Londra, l'assistente parlamentare dell'Ars Rosario Mancino e la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo Giovanna Perricone hanno ricevuto stamani il premio 'Camillo Pantaleone' 2025 assegnato dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana: una targa e una pergamena con la motivazione del riconoscimento.

La cerimonia si è svolta nella sala Pio La Torre, a Palazzo dei Normanni E' stata una mattina "densa di emozioni nel ricordo di Camillo Pantaleone, l'ultimo responsabile dell'ufficio stampa dell'Assemblea regionale, al quale è dedicato il premio, giunto alla IV edizione", si legge nella pagina Fb del Sindacato.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi, collegato da remoto. Entrambi hanno parlato del ruolo fondamentale dei giornalisti.

Nel corso della cerimonia la Stampa parlamentare ha ricordato i colleghi scomparsi quest'anno: Claudio Zarcone, Peppino Di Lorenzo, Michele Cimino e Giancarlo Mirone.