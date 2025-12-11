Aronica (Corte Conti): 'Parifiche rendiconti Regione Sicilia 2020-2024 entro luglio'

"Da parte nostra c'è tutta la volontà di chiudere entro metà luglio del prossimo anno le parifiche dei rendiconti della Regione siciliana per gli esercizi dal 2020 al 2024.

Ci stiamo impegnando al massimo per ottenere questo risultato".

Lo ha detto conversando con l'ANSA Maria Aronica, neo presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

Dopo un lungo periodo di disavanzo, il governo di Renato Schifani in tre anni di legislatura ha azzerato 4 miliardi di deficit riportando nel rendiconto 2024 un avanzo pari a 2,15 miliardi di euro. Le risorse potranno essere sbloccate solo dopo l'approvazione dei rendiconti da parte della Corte dei Conti.

Maria Aronica è subentrata poco più di un mese fa a Salvatore Pilato, in precedenza era stata procuratore generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana.