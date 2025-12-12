Cgil, a Palermo 15 mila persone in corteo per lo sciopero generale

Per la Cgil più di 15 mila persone, provenienti da ogni parte della Sicilia, stanno partecipando a Palermo al corteo nel giorno dello sciopero generale proclamato dal sindacato per cambiare la legge di bilancio.

Il corteo è partito da Porta Felice, comizio conclusivo in piazza Indipendenza, dove si trova la Presidenza della Regione siciliana.

"Questa manifestazione ridà speranza al mondo del lavoro.

Indica che il muro della sfiducia che si è diffusa a tappeto in questi anni, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione, può essere abbattuto.

Con progetti seri e credibili, che guardino al bene comune e con la volontà di dare battaglia perché si affermino", dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.