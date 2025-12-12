Il Wwf chiede più soldi in finanziaria per i Centri di soccorso fauna selvatica

Il Wwf Sicilia chiede che vengano aumentati i fondi previsti nella legge di stabilità regionale per finanziare la gestione dei 'Centri di recupero e soccorso della fauna selvatica' e costituirne di nuovi. Il testo attuale, all'articolo 26, prevede uno specifico capitolo di spesa: nel periodo 2025-2028 si prevede un finanziamento di 70.000 euro all'anno. Si tratta degli ospedali per animali selvatici feriti o in difficoltà che la Regione ha istituito nel 1997. "Strutture dove veterinari e personale specializzato curano falchi sparati dai bracconieri, ricci investiti dalle auto, pulcini caduti dai nidi, tartarughe marina ferite da ami e lenze di pesca - ricorda il Wwf -. In Sicilia ne esistono solo tre: un Centro di recupero regionale a Ficuzza (Palermo) e due Centri provinciali ad Agrigento e Messina. Le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Città metropolitana di Catania risultano del tutto scoperte, con evidenti immaginabili conseguenze negative sia per la tutela del patrimonio faunistico, sia in termini di disservizio per la cittadinanza di quelle aree che si imbatte nel ritrovamento di animali feriti". Oggi, con una nota inviata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al presidente della commissione Bilancio, Dario Daidone, a tutti i capigruppo all'Ars e al presidente della Regione Renato Schifani, il Wwf Sicilia ha chiesto di implementare la dotazione finanziaria: "I fondi attualmente previsti risultano del tutto insufficienti - si legge nella nota - sia per coprire anche solo l'ordinaria attività dei tre Centri esistenti, sia per iniziare l'iter di creazione di Centri di primo soccorso nelle province scoperte da questo servizio di pubblica utilità". "Dobbiamo confrontarci con una gravissima carenza di Centri per la fauna - dice Pietro Ciulla, delegato del Wwf Italia per la Sicilia -. Nel 2024 avevamo rappresentato all'amministrazione regionale tale situazione di vera e propria emergenza". "Facciamo appello ai deputati di tutte le forze politiche dell'Ars - prosegue Ennio Bonfanti, responsabile fauna del Wwf Sicilia - per implementare la dotazione finanziaria, triplicando la somma attualmente indicata per il quadriennio. Vista la favorevole congiuntura economica che ha determinato disponibilità di rilevanti fondi per la manovra finanziaria in discussione, riteniamo che la richiesta possa essere favorevolmente accolta, in modo da consentire più risorse per i Crfs esistenti e nuove opportunità per creare altri centri di primo soccorso".