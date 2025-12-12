'Ti amo Sicilia', Cateno De Luca presenta 'Governo di liberazione'

Martedì 16 dicembre, alle ore 10, presso la Sala stampa dell'Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, TI AMO SICILIA convoca una conferenza stampa. Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà presentato ufficialmente l'evento di lancio del "Governo di Liberazione", in programma a Caltagirone il prossimo 18 gennaio, che segna l'avvio di una nuova fase politica e programmatica. La conferenza stampa sarà il momento nel quale Cateno De Luca chiarirà la propria posizione rispetto agli scenari regionali e nazionali che si stanno delineando, rendendo al contempo note le sue posizioni sulla legge di stabilità regionale, attualmente in discussione all'Ars.