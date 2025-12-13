Al via a Catania la festa siciliana del Partito democratico, apre Chiara Braga

Una tre giorni fitta di incontri, dibattiti, tavoli tematici in cui si discuterà della Sicilia del presente e soprattutto del futuro alla presenza dei dirigenti del Partito siciliano e nazionale, dei parlamentari siciliani eletti all'Ars, alla Camera e al Senato. Nella prima giornata - oltre alla celebrazione dell'assemblea regionale del Pd ed altri appuntamenti con i GD e a quelli curati dalla federazione provinciale di Catania - sono due gli appuntamenti da segnalare. Un dibattito su corruzione, mafia e legalità con il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici ed Enza Rando, senatrice Pd e componente segreteria nazionale E a seguire il confronto dal titolo "Cambiamo la Sicilia" in cui discuteranno i segretari regionali del Fronte Progressista. Tutto questo - tra food e intrattenimento - è la Festa regionale del Pd Sicilia che prenderà il via, oggi, alla Vecchia Dogana, in via Dusmet 2 a Catania. Una iniziativa organizzata dal Pd siciliano in collaborazione con la federazione provinciale di Catania che arriva dopo oltre 40 feste dell'unità organizzate in Sicilia nella seconda parte del 2025.

"Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa - afferma il segretario regionale, Anthony Barbagallo - perché è l'occasione giusta per un partito come il nostro di discutere ma soprattutto di ascoltare le richieste che provengono dalla base, da chi ogni giorno vive i territori. Ma diremo anche la nostra idea di sviluppo per la nostra Isola, che non può essere quello clientelare portato avanti da Schifani e dal centrodestra. Ci confronteremo apertamente su questo con i segretari del fronte progressista. In tal senso lanceremo durante la tre giorni la campagna #Cambiamolasicilia".

Ad aprire la "festa" alle 10:15 saranno Chiara Braga (nella foto), capogruppo Pd alla Camera con il segretario regionale Anthony Barbagallo e la deputata Stefania Marino. A seguire si riunirà l'Assemblea regionale del Pd, presieduta da Cleo Li Calzi. Alle 14 si terranno la Direzione e l'assemblea dei Giovani Democratici. Alle 15 si terranno due tavoli tematici (a cura della federazione provinciale di Catania). Il primo, in sala Mattarella dal titolo: "Pagare Meno, Inquinare Meno: la sfida della TARIP per la Sicilia. Altro che termovalorizzatori", con: Giuseppe Pappalardo, segretario provinciale PD Catania; Simona Pasquali, assessore ai Rifiuti del Comune di Cremona; Tiziana Toto, Cittadinanza Attiva; Noemi De Santis, Junker App; Giulia De Iorio, segretaria circolo Officina democratica Catania; Damien Bonaccorsi, consigliere comunale Catania; Matteo Bonaccorso, consigliere comunale Catania;

Giampiero Trizzino, esperto politiche green e Zero Wast Sicilia.

Modera: Filippo Romeo. Il secondo (sala Bottari) si intitola:" Mobilità e trasporti: Catania ed il suo territorio tra opportunità e sottosviluppo", moderato da Giacomo Rota, con: Michela Le Pira, ricercatrice di trasporti, delegata del Rettore alla mobilità e mobility manager di Ateneo; Luigi Bosco, Rischi sismici, professioni tecniche e imprese PD Sicilia; Francesco Di Sarcina, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale; Pietro Agen, Presidente Confcommercio Catania; Pia Giardinelli, consigliera provinciale Catania. Alle 16 nella sala La Torre si terrà il dibattito "Contro Mafia, scandali, corruzione per liberare la Sicilia", moderato da Laura Di Stefano, con:

Antonello Cracolici, presidente commissione antimafia e anticorruzione Ars e Enza Rando, senatrice Pd e componente segreteria nazionale.

A seguire, sempre in sala La Torre, il confronto sul tema "Cambiamo la Sicilia" moderato da Manuela Modica, con: Anthony Barbagallo, segretario regionale Pd; Davide Faraone, segretario regionale Italia Viva; Pierpaolo Montalto, segretario regionale Sinistra Italiana; Alessandra Minniti, co-portavoce regionale Europa Verde; Ismaele La Vardera, presidente regionale Controccorente; Nuccio Di Paola, coordinatore regionale Movimento 5 stelle.