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Sicilia Express, biglietti disponibili dal 16 dicembre per un problema tecnico

Sicilia Express, biglietti disponibili dal 16 dicembre per un problema tecnico

EconomiaCataniaPalermo

L'acquisto dei biglietti per il Sicilia Express sarà possibile a partire dal 16 dicembre. Il treno, che partendo da Torino raggiungerà l'isola in due diverse destinazioni (Palermo e Siracusa), effettuerà due tratte, una il 20 dicembre e l'altra il 27: i tagliandi, tuttavia, saranno a disposizione solo pochi giorni prima a causa di un problema tecnico durante l'allineamento dei canali di vendita. A riferirlo è Treni Turistici.

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