Sicilia Express, biglietti disponibili dal 16 dicembre per un problema tecnico

L'acquisto dei biglietti per il Sicilia Express sarà possibile a partire dal 16 dicembre. Il treno, che partendo da Torino raggiungerà l'isola in due diverse destinazioni (Palermo e Siracusa), effettuerà due tratte, una il 20 dicembre e l'altra il 27: i tagliandi, tuttavia, saranno a disposizione solo pochi giorni prima a causa di un problema tecnico durante l'allineamento dei canali di vendita. A riferirlo è Treni Turistici.