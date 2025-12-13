Intitolato al capitano De Grazia tratto del lungomare a Reggio Calabria

Il lungomare di Gallico, quartiere nella periferia nord di Reggio Calabria, è stato intitolato al capitano Natale De Grazia, l'ufficiale della Capitaneria di porto morto improvvisamente e in circostanze non chiarite nel 1995 mentre stava indagando sulle cosiddette "navi dei veleni".

Nel corso della cerimonia, il sindaco Giuseppe Falcomatà, esponenti di Legambiente e i familiari di De Grazia hanno scoperto la targa dedicata all'ufficiale più volte definito "eroe".

"Non lo chiamate così - ha detto il fratello -. Era un amante del mare e non l'ho potuto fermare neanche io".

Nuccio Barillà di Legambiente ha letto un pensiero di Giovanni De Grazia, uno dei due figli del capitano che non è riuscito a essere presente. "La figura di De Grazia, con questo gesto di oggi - ha scritto - viene consegnata alla memoria innanzitutto di tutta la comunità di Gallico, di tutte le persone che hanno conosciuto la sua storia e adesso lo possono sentire appartenere alla propria comunità. La dedica di questo lungomare è certo una cosa dovuta ma non tanto a noi come famiglia ma a tutti come quartiere. Al di là di sindaci, ammiragli e autorità tutte, Natale De Grazia è un uomo del popolo e al popolo viene consegnato con il gesto di oggi".

"Questo - ha detto Barillà, ex assessore comunale di Reggio Calabria - è un segno identitario perché è un luogo che De Grazia amava tanto. È cresciuto qui. Per tutti ci sarà non solo un aspetto di memoria forte ma un qualcosa di identitario per tutta la comunità . Per noi di Legambiente è un momento importantissimo perché siamo stati noi ad avviare l'idea di intitolazione attraverso una raccolta di tantissime firme nel 2007".

"Quella di oggi è una giornata intrisa di tanti significati - ha affermato Falcomatà -. La città si riconcilia con un pezzo importante della propria storia, riesce a rimarginare, seppur non completamente, una ferita che dopo 30 anni continua a sanguinare. Una città diventa comunità se poifa proprie le persone che hanno dato lustro a quella comunità e sicuramente De Grazia rientra tra queste. L'impegno, dopo 30 anni, è che non ci si rassegni a condannare all'oblio una vicenda che ancora ha tutti i tratti da definire. La morte di De Grazia è una ferita non solo nel cuore della comunità reggina e calabrese. È una ferita nel cuore delle istituzioni dello Stato. È il momento che le istituzioni sanino questa ferita e restituiscano alla famiglia, alla città e a lui quella verità che ancora oggi non abbiamo".