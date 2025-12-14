Festa regionale Pd a Catania, Speranza: difendere servizio sanitario nazionale

"Sono molto preoccupato per il nostro servizio sanitario pubblico. Nel mondo ci sono due modelli: uno è quello sul servizio universale così come previsto dalla nostra Costituzione. Esiste un altro modello che è quello privatistico assicurativo, sostanzialmente: se stai male ti curi a condizione che hai i soldi una assicurazione- In Italia, il diritto alla Salute è garantito alla Costituzione ma nella vita reale delle persone temo noi siamo ad che siamo millimetro dal cambio di modello. Perchè se non trovi le risposte adeguate e sei costretto a ricorrere, alla fine, alla sanità privata di fatto si è passati al modello privatistico assicurativo. In questo col governo Meloni sta venendo giù il patto sociale. E questo non è possibile. Noi dobbiamo essere identificati come il Partito che difende il sistema sanitario pubblico col coltello tra i denti". Lo ha detto l'ex ministro della Salute e attuale deputato alla Camera Roberto Speranza, intervenendo oggi a Catania nell'ambito della Festa regionale Pd Sicilia.

Poco prima sempre la sanità è stata al centro del dibattito dal titolo "Sanità tra scandali e diritti negati", moderato dal vice direttore de La Sicilia Mario Barresi, con Dario Safina, deputato regionale Pd; Giovanna Iacono, deputata nazionale Pd; Luisella Lionti, segretaria regionale Uil e Alfio Mannino, segretario regionale Cgil.

"Questo governo - ha aggiunto - attua una sistematica azione di distrazione di massa. Ogni tanto alzano il tono per svettare ed eccitare un po' la tifoseria. Ma in pratica questo è il governo più consociativo e corporativo che si sia mai visto. Nella sostanza della gestione degli interessi reali del paese non c'è uno scontro c'è il tentativo sempre di tenere tutti insieme non c'è una riforma vera delle questioni economiche sociali che tocchi la vita reale".