Il Centro destra si compatta, 'Insieme per Floridia' apre le porte della sede (IL VIDEO)

Non sarà Insieme per Floridia a turbare il sonno del trio Carianni - Spada - Scalorino. Nè tantomeno 'Spazio Civico'. I due Movimenti alle prossime amministrative dovranno dimostrare la loro consistenza. Ovviamente in termini elettorali. Ciò che però deve preoccupare la maggioranza uscente,a Trazione Pd, è il ricompattamento del Centro destra a Floridia. Ufficializzerà il nome del candidato nella riunione del prossimo giovedì.

Al 90 per cento la coalizione punta sull'avvocato Antonello Sala. Il suo nome è come il segreto di Pulcinella, tutti lo sanno, ma nessuno lo dice, forse per preservare la candidatura.

Fratelli d'Italia, è compatta su Sala i candidati di Forza Italia confluiscono nelle liste del sindaco così come il Gruppo dell'accoppiata Di Mauro - Caccamo. Anche Peppe Bastante avrebbe dato il proprio sostegno all'avvoccato che sfiderà l'uscente Carianni. Resta l'incognita dell'onorevole Peppe Carta. A Floridia dice di stare con il Centro destra ma il suo desiderio di volare alto nella politica siracusana racconta ben altra storia per il parlamentare all'Ars di Grande Sicilia. Pare che avrebbe in mente di piazzare i suoi 'uomini' su entrambi i fronti.

Questa sera Insieme per Floridia ha aperto le porte della sua sede ad amici e simpatizzanti. Un padre nobile, come Giovanni Cafeo ha fatto fa apripista al Movimento di Davide Spadaro e Gianni Ricciardi. Possibile si arrivi ad una 'bicicletta' tra Insieme e Lega. Alla convention di stasera presenti tra gli altri i consiglieri di opposizione Antonello Sala , Renzo Spada (Noi Moderati), Davide Spadaro, Alessandra Mutarelli, coordinatitrice cittadina di Fdi, l'ex consigliere comunale Peppe Tata di Forza Italia, Peppe Iaci (Spazio Civico), Cosimo Scalone in rappresentanza dei 5 Stelle. Discorsi di circostanza poi brindisi pre natalizio con spumante e torta. La campagna elettorale a Floridia è già entrata nel vivo.