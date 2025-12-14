Vandalizzati a Messina gli addobbi natalizi, il rammarico del sindaco

A pochi giorni dall'accensione delle installazioni natalizie a Villa Dante, alcuni allestimenti sono stati vandalizzati. A darne notizia è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha espresso rammarico per quanto accaduto. "È impossibile restare indifferenti davanti a gesti che colpiscono un progetto pensato con cura, tempo e responsabilità per offrire alla città spazi da vivere insieme", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come ogni elemento allestito rappresenti "il frutto di un lavoro costruito per la comunità". Secondo Basile, danneggiare questi spazi significa "togliere qualcosa a tutti, ai bambini, alle famiglie e a chi sceglie di vivere la città con rispetto". Il sindaco ha ribadito che il progetto "Il Natale nelle Ville" nasce per creare luoghi aperti e accoglienti e che distruggerli rappresenta "un'offesa al bene comune". "Difenderli e rispettarli è un dovere che riguarda ciascuno di noi", ha concluso Basile.