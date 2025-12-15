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Ars, Cateno De Luca (ScN) domani presenta il 'Governo di liberazione'

Ars, Cateno De Luca (ScN) domani presenta il 'Governo di liberazione'

PoliticaMessinaPalermo

Domani, alle ore 10, presso la Sala stampa dell'Assemblea Regionale Siciliana, "TI AMO SICILIA" ha convocato una conferenza stampa. Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà presentato ufficialmente l'evento di lancio del "Governo di Liberazione", in programma a Caltagirone il prossimo 18 gennaio, che segna l'avvio di una nuova fase politica e programmatica.
"La conferenza stampa - si legge - sarà il momento nel quale Cateno De Luca chiarirà la propria posizione rispetto agli scenari regionali e nazionali che si stanno delineando, rendendo al contempo note le sue posizioni sulla legge di stabilità regionale, attualmente in discussione all'ARS".

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