ou
ULTIME NOTIZIE

Basket, Superconveniente Ragusa sbanca Milazzo (62 a 91)

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Milano - Cortina, la fiamma olimpica fa tappa a Palermo: Inzaghi tra i tedofori

Milano - Cortina, la fiamma olimpica fa tappa a Palermo: Inzaghi tra i tedofori

SportPalermo

La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata a Palermo dopo le 18, con più di un'ora di ritardo rispetto al previsto, e dallo stadio Renzo Barbera inizierà il viaggio nel capoluogo siciliano.
A Palermo la fiaccola percorrerà le arterie principali della città, toccando anche i mercati storici di Ballarò e della Vucciria e arrivando, infine, in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama, dove dov'è stato anche allestito il Coca-Coca Village e dove intorno alle 20.30 verrà anche acceso il braciere olimpico.
Tra i tedofori a Palermo ci sono Filippo Inzaghi, ex campione del Mondo 2006 e oggi allenatore del club rosanero, che raccoglierà la fiamma olimpica in via Roma: "Per uno sportivo fare il tedoforo è il massimo - ha detto -.
Portare la torcia a Palermo, dove mi auguro di regalare tante soddisfazioni calcistiche, è qualcosa di speciale. Ricorderò per tutta la vita i duecento metri che percorrerò con la torcia in mano". Oltre a Super Pippo, saranno tedofori anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Frititta (originario di Cefalù), il mezzofondista Rachid Berradi, la campionessa di windsurf Sofia Giunchiglia e il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli, ultimo tedoforo del percorso palermitano della fiaccola: "Portare la fiamma olimpica non è una cosa che capita tutti i giorni, perché non sempre passa per l'Italia. Portarla a Palermo, da siciliano, è un'emozione fantastica", ha detto Cairoli.
Il viaggio in Sicilia è iniziato questa mattina nel Trapanese, partendo da Castelvetrano e passando dal parco archeologico di Selinunte, Mazara del Vallo, le Saline di Marsala e Trapani, arrivando poi a Monreale. Secondo il programma, domani la torcia farà tappa a Cefalù, Piazza Armerina, Enna, Lampedusa, Caltanissetta, Agrigento, con i tedofori che passeranno dalla Valle dei Templi.
Il 17 la torcia si sposterà verso Licata e a seguire sarà a Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, Noto, Avola e Siracusa. Il 18 il viaggio della fiamma olimpica proseguirà a Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini, Lentini, Nicolosi e sull'Etna. Infine il 19 dicembre toccherà Acireale, Giarre, Riposto, Taormina e Messina, dove salirà sul traghetto per Villa San Giovanni, in Calabria.

Potrebbero Interessarti