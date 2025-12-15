L'incendio a Zangaloro a Gela, sit-in dei cittadini: vicini agli imprenditori

Un centinaio di persone, tra istituzioni locali, sindacati, partiti sia di centrosinistra sia di centrodestra, associazioni, l'antiracket, imprenditori e società sportive, si sono radunati davanti al punto vendita "Zangaloro", a Gela (Caltanissetta), incendiato la scorsa settimana, prima ancora dell'apertura ufficiale.

"Quest'attività deve aprire - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano -. Gela non è la struttura incendiata, ma queste persone che si sono radunate per dimostrare vicinanza agli imprenditori colpiti", che non hanno partecipato alla manifestazione, "ma li ho sentiti e hanno voluto ringraziare tutti i presenti - ha continuato il sindaco -. Porterò questa testimonianza alla famiglia Zangaloro e li inviterò di nuovo a non rinunciare".

Il primo cittadino è in contatto con la prefettura di Caltanissetta. I poliziotti del commissariato e i pm della procura stanno conducendo indagini sul rogo doloso. Il punto vendita è stato completamente distrutto dalle fiamme. L'azienda, che ha attività per la ristorazione in diverse città della Sicilia, non ha ancora fatto sapere se l'investimento andrà avanti. A Gela erano previste quattordici assunzioni.

La vicenda sarà portata all'attenzione della Commissione nazionale antimafia, come ha spiegato questa mattina la senatrice Enza Rando, componente dell'Antimafia, in visita a municipio per affrontare la questione insieme al sindaco.