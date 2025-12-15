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Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a largo di Portopalo di Capo Passero

Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a largo di Portopalo di Capo Passero

CronacaSiracusa

Stamattina, alle 10:11, la sala di sorveglianza sismica dell'Ingv-Roma ha localizzato un terremoto di magnitudo Richter 4.0 nel mar Ionio meridionale, ad una profondità di circa 32 chilometri.
Normale routine, se non fosse che alla sua localizzazione ha contributo la stazione sismica Marine hazard Portopalo (Mhppl), il sismometro più profondo del mar Mediterraneo, installato a circa 3.500 metri di profondità, a circa 80 chilometri a sud-est di Portopalo di Capo Passero.
La stazione sismo-acustica ad alta sensibilità denominata Seasmo, ricostruisce sul sito IngvTerremoti Sergio Sciré Scappuzzo, dell'Ingv di Palermo, è integrata nel sistema di localizzazione della sala di sorveglianza sismica dell'Ingv e rappresenta un prolungamento a mare della Rete sismica nazionale.

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