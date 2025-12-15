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Scontro tra un'auto e un Tir in Calabria: un morto

Scontro tra un'auto e un Tir in Calabria: un morto

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Incidente mortale a Cerchiara di Calabria sulla strada provinciale 263, che collega la costa jonica con il Pollino.
L'impatto, che ha coinvolto un autoarticolato e una Fiat "Punto", si è verificato stamattina nei pressi del bivio La Silva, causando la morte del conducente dell'autovettura, un sessantaquattrenne residente a Francavilla Marittima (Cosenza).
Il conducente dell'autoarticolato, rimasto ferito, è stato portato nell'ospedale di Castrovillari.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e il recupero del corpo della vittima, rimasto incastrato tra le lamiere.
Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme agli agenti della polizia locale.

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