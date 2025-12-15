A Palermo il primo "Terzjus day regionale per la riforma del terzo settore"

Promosso dalle ACLI Provinciali di Palermo in collaborazione con la Fondazione Terzjus ETS, nasce a Palermo la prima conferenza regionale italiana “TERZJUS DAY”, un nuovo appuntamento annuale dedicato al confronto e all’approfondimento sulle novità per il Terzo Settore, sullo stato di attuazione della riforma e sul Piano Strategico per l’Economia Sociale 2026.

L’evento, realizzato con il contributo della Regione Siciliana, si terrà il 18 e 19 dicembre 2025 presso la sala convegni di Palazzo Branciforte.

Un nuovo spazio regionale di confronto pubblico sul Terzo Settore

Il Terzjus Day nasce dall’esigenza di costruire momenti di incontro territoriali che vadano oltre la mera diffusione tecnica o scientifica, e che favoriscano dialogo, coprogettazione e partecipazione attiva tra enti pubblici, privati e organizzazioni locali del Terzo Settore.

L’obiettivo è approfondire le novità della riforma del Terzo settore alla luce del decreto sulla vigilanza e autocontrollo e della Comfort Letter Europea e promuovere il Piano Strategico per l’Economia Sociale per sostenere sui territori, la cultura del volontariato, della sussidiarietà, del welfare promozionale e una società più inclusiva.

Da cinque anni la Fondazione Terzjus ETS realizza studi, ricerche e report nazionali ed europei, quaderni scientifici, attività formative e iniziative pubbliche. La sua missione è diffondere conoscenze giuridiche e culturali a partire dalla riforma per favorire l’innovazione sociale e promuovere un nuovo modello di relazioni tra pubblica amministrazione, ETS e cittadini.