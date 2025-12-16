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Ragusa, Zaccaria presidente dei giovani di Ance Sicilia

Ragusa, Zaccaria presidente dei giovani di Ance Sicilia

EconomiaCataniaPalermoRagusa

Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione, alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione e alla formazione tecnica), Francesco Castrovinci (Ance Messina, delega alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito) e Vito Lo Scrudato (Ance Agrigento, delega ai rapporti territoriali e alla coesione associativa). Gianluca Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo Zaccaria, operante sul territorio nazionale, specializzato nell’innovazione in vari settori che spaziano dalle opere pubbliche alle autostrade e ai ponti, dalle gestioni immobiliari a quelle turistiche, fino alle nuove tecnologie nell’edilizia sostenibile e nell’impiantistica d’avanguardia.

 

(Nella foto da sinistra, Ludovico Porto, Giacomo Scancarello, Gianluca Zaccaria, Vito Lo Scrudato e Francesco Castrovinci)

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