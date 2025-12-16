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In casa gli trovano dalla cocaina al crak, ventenne denunciato a Lentini

In casa gli trovano dalla cocaina al crak, ventenne denunciato a Lentini

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un giovane di 20 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga. In specie, gli investigatori lentinesi hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico del ventenne che consentiva di rinvenire e sequestrare 18,2 grammi di hashish, 2,4 grammi di cocaina, 7,7 grammi di crack, un bilancino di precisione e tre coltelli a serramanico.

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