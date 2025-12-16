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Floridia, gli trovano in casa l'hashish: va in carcere e denunciato il fratello

Floridia, gli trovano in casa l'hashish: va in carcere e denunciato il fratello

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 21enne e denunciato in stato di libertà un per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono state rinvenute e sequestrate 51 dosi di hashish e materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga sul territorio, con particolare attenzione alla tutela dei giovani e alla sicurezza della collettività. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa.

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