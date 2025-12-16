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Siracusa, stava per impiccarsi in carcere: viene salvato da due agenti

Siracusa, stava per impiccarsi in carcere: viene salvato da due agenti

CronacaSiracusa

Un detenuto che aveva tentato di togliersi la vita, impiccandosi nella cella, è stato salvato da due agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Siracusa. Lo rende noto il segretario provinciale dell'organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Giuseppe Argentino. L'episodio è accaduto nel blocco numero 10, dove la settimana scorsa un agente è rimasto vittima di un'aggressione. Secondo quanto riferito da Argentino, il detenuto è stato rianimato dai sorveglianti. Episodi che, spiega il sindacalista, accadono "in particolare a Natale e a Pasqua che ingenerano nei detenuti stati di depressione". Nel carcere di Siracusa "i detenuti sono il doppio rispetto a quelli che l'istituto potrebbe contenere e il numero degli agenti non è adeguato" osserva Argentino che ha chiesto "il conferimento della lode ministeriale ai due agenti che hanno salvato il detenuto".

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