Consegnati in questura a Reggio Calabria i calendari della polizia

Si é svolta a Reggio Calabria, nella sala "Nicola Calipari" della Questura, la consegna dei calendari della Polizia di Stato per il 2026 acquistati da alcune associazioni locali.

Il questore, Salvatore La Rosa, ha espresso la sua gratitudine ai presidenti dell'Ance, Michele Laganà, dell'associazione antiracket Fai Francesco Siclari e della Cassa e Scuola edile, Herbert Catalano.

Il ricavato delle vendite dei calendari da parte delle associazioni sarà destinato a due progetti solidali: il piano "Marco Valerio", a sostegno delle famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, e il progetto "Zambia", promosso dal Comitato italiano per l'Unicef allo scopo di garantire il diritto all'acqua agli abitanti del Paese africano e, in particolare, ai bambini in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

Il calendario 2026 della Polizia di Stato, realizzato dall'Ufficio comunicazione istituzionale, è un progetto artistico firmato dal collettivo "Ricordi Stampati", composto da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, che, per dirla con le parole di Dante e ricordate dal questore La Rosa, ha immortalato quello che "mostra lo color del core".

L'opera, si afferma in una nota della Questura di Reggio Calabria, "è frutto di uno sguardo profondo e rispettoso che ha saputo fare emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini.

Ma è anche una pubblicazione che racconta l'umanità dietro l'uniforme attraverso una narrazione visiva doppia: fotografie di gruppo in uniforme e ritratti in bianco e nero di singoli agenti".