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Carabinieri Ragusa, il generale Del Monaco al Comando

Carabinieri Ragusa, il generale Del Monaco al Comando

CronacaRagusa

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel pomeriggio di martedì 16 si è recato in visita al Comando Provinciale di Ragusa per lo scambio di auguri per le festività natalizie. L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, dagli Ufficiali, dai Comandanti di Stazione, da una rappresentanza di militari della provincia iblea e da una rappresentanza della Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Ragusa. All’incontro hanno partecipato anche i Comandanti dei reparti speciali, NAS e NIL, presenti in provincia.
Nel corso della visita il Generale Del Monaco ha formulato gli auguri di buone feste ai Carabinieri della provincia, estendendoli anche alle famiglie dei militari, e li ha ringraziati per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento dei servizi e per l’importante funzione di rassicurazione sociale che da sempre i Carabinieri svolgono.
In particolare il Comandante della Legione Carabinieri ha espresso il suo apprezzamento per la professionalità dimostrata ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno che sta per concludersi. Risultati, ha sottolineato, riconosciuti non solo dall’Autorità Giudiziaria e dalle Istituzioni locali, ma anche dalla cittadinanza, che manifesta da sempre stima e riconoscenza verso l’operato dei Carabinieri.
Parole di gratitudine sono state formulate dal Comandante della Legione anche per i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, custodi della storia e dei valori dell’Arma.

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