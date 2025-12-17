Spaccio di sostanze stupefacenti, minorenne arrestato ad Avola

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Avola hanno arrestato un minorenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un posto di controllo i Poliziotti notavano due soggetti a bordo di uno scooter senza il casco protettivo. A seguito di un controllo, si accertava che alla guida vi era un minore che portava come passeggero un maggiorenne già conosciuto alle forze di polizia. Il ragazzo era sprovvisto di patente di guida e, una volta sottoposto ad un controllo più approfondito, spontaneamente consegnava agli operatori un involucro con all'interno 10 dosi di hashish già confezionate di un grammo ciascuna e 45 euro in contanti, mentre il maggiorenne veniva segnalato perché trovato in possesso di una modica quantità della stessa sostanza. All'esito della perquisizione domiciliare veniva rinvenuto un contenitore con circa mezzo panetto di hashish del peso di circa 60 grammi, un bilancino di precisione e 210 euro in contanti. Terminati gli atti di rito e le contestazioni amministrative per le violazioni al codice della strada elevate nei confronti dell’esercente la responsabilità genitoriale, il giovane veniva messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni che convalidava nei giorni successivi il suo arresto.