Il coro del 'Bellini' ad Acireale in un concerto per Gaza

Acireale si prepara a vivere uno dei momenti più alti e suggestivi del cartellone “Natale ad Acireale 2025” con il Concerto del Coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso la Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata.

L’ingresso è libero.

L’evento, di straordinario prestigio artistico e culturale, vedrà protagonista il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, eccellenza musicale riconosciuta a livello nazionale e internazionale, diretto dal Maestro Luigi Petrozziello, con Gianbartolo Porretta al pianoforte.

Il programma propone un affascinante percorso musicale che attraversa tradizione sacra, spirituals, canti natalizi internazionali e composizioni contemporanee, con musiche di Adolphe-Charles Adam, Franz Xaver Gruber, Irving Berlin, Alfonso Maria de’ Liguori, Florence Price, Bob Chilcott, Charles A. Tindley e compositori italiani come Giovanni Ferrauto, Alberto Tomarchio, Simone Zappalà e Ola Gjeilo.

Un repertorio raffinato ed intenso, capace di unire spiritualità, bellezza e sentimento natalizio.

Durante la serata sarà possibile aderire alla raccolta fondi lanciata dal vescovo della Diocesi di Acireale, Antonino Raspanti, in comunione con la CEI, per l’apertura di un ospedale a Gaza, a sostegno della popolazione civile colpita dalla guerra.