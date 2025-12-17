Violenza sessuale alla Vucciria a Palermo, arrestato dopo due anni

Un sabato sera d'estate trasformato in un incubo, una turista rimasta sola tra i vicoli del centro e un presunto aggressore che l'avrebbe attirata in trappola.

A distanza di oltre due anni dai fatti, la squadra mobile di Palermo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S. D., 46 anni, accusato di violenza sessuale. L'uomo si trovava già in stato di detenzione per altre cause. Secondo quanto accertato dagli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura, la vicenda risale a un sabato di luglio del 2023.

La vittima stava trascorrendo la serata insieme ad alcune amiche nel cuore della Vucciria, uno dei luoghi simbolo della movida palermitana. Il gruppo di turiste aveva fatto conoscenza con alcuni giovani del posto, trascorrendo parte della notte in loro compagnia. L'uomo si era offerto di accompagnarla a casa, ma- secondo le indagini- l'avrebbe trascinata nel suo appartamento e qui violentata.

L'inchiesta è scattata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli inquirenti hanno lavorato per mesi seguendo le testimonianze di tanti giovani presenti nella zona della Vucciria e le immagini di videosorveglianza della zona.