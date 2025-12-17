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Hashish e marijuana nascoste nell'armadio, blitz antidroga in una casa a Picanello

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Sorpreso con la cocaina, 33enne arrestato a Priolo

Sorpreso con la cocaina, 33enne arrestato a Priolo

CronacaSiracusa

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Operativa, a bordo di un’autovettura, nei pressi della Basilica Paleocristiana San Foca a Priolo Gargallo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente oltre 320 grammi di cocaina.

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