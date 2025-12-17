Il Siracusa non paga gli stipendi ai calciatori: rischia 4 punti di penalizzazione

Il Siracusa rischia 4 punti di penalizzazione dopo il mancato versamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata per martedì. A destare preoccupazione è soprattutto il silenzio del presidente Alessandro Ricci, che al momento risulta 'irreperibile' e non ha fornito chiarimenti sulle cause del ritardo. Lo scrive questa mattina il sito 'La Sicilia.it'. Se la notizia fosse confermata, la situazione in casa Siracusa si aggraverebbe. I tifosi alla vigilia del derby di domenica contro il Trapani sono in ambasce.

Gli sportivi chiedono al sindaco Francesco Italia di farsi mediatore con le imprese del territorio per individuare soluzioni di emergenza. L’ipotesi avanzata da alcuni tifosi e osservatori, è quella di un intervento coordinato tra amministrazione e imprenditori locali per garantire liquidità sufficiente a coprire gli adempimenti e consentire alla squadra di concludere il campionato con dignità.

Dal punto di vista sportivo, il rischio di decurtazione punti complicherebbe il cammino degli azzurri, penultimi nel girone C di Serie C, con ricadute sull’umore della piazza e sulle strategie tecniche. Sul piano legale e federale, la procedura per l’irrogazione della sanzione segue iter previsti dai regolamenti: se i ritardi non verranno sanati entro i termini stabiliti, gli organi competenti potrebbero confermare la penalizzazione.

(Nella foto di Valentino Cilmi, il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci)