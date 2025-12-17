Nuovo collegamento della compagnia "Wizz Air" tra Lamezia e Varsavia

"Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest'anno, e Sacal, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, hanno annunciato la nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Varsavia".

Lo rende noto, con un comunicato, la Sacal.

"Questo nuovo collegamento, operato con l'efficiente aeromobile Airbus A321neo - si aggiunge nella nota - noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, opererà tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale polacca a partire da soli 35,99 Euro.

I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale Wizz.

L'attivazione di questo nuovo collegamento, frutto delle ottime relazioni e del costante lavoro della compagnia aerea e Sacal, punta a dare un forte impulso al turismo incoming in Calabria, aprendo le porte della regione a nuovi flussi di visitatori provenienti dall'Europa centro-orientale. Allo stesso tempo, la rotta offre ai residenti calabresi un'ulteriore opzione di viaggio a tariffe competitive per scoprire le bellezze del continente, arricchendo un network che già vanta destinazioni in Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

"Siamo estremamente soddisfatti - ha affermato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air - del nuovo passo in avanti della nostra espansione a Lamezia Terme. Questa nuova rotta verso Varsavia si affianca ai collegamenti già annunciati, e alcuni già operativi, per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest, confermando l'ambizioso progetto di crescita che abbiamo in Calabria. L'Italia è il nostro mercato principale e, grazie al nostro 'Customer First Compass' e a un investimento di 14 miliardi di euro, continuiamo a migliorare l'esperienza di viaggio puntando su tariffe convenienti e alti standard di qualità. Lamezia Terme è un importante aeroporto dove intendiamo continuare a investire e continuare a crescere e il nostro rapporto con Sacal facilita la nostra espansione nonché migliora e amplia la mobilità dei nostri passeggeri calabresi".

Secondo l'amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, "con l'avvio del collegamento Lamezia Terme-Varsavia, Wizz Air porta a cinque le rotte operative sul nostro scalo, consolidando un percorso di crescita solido e strutturato. Questa nuova connessione rafforza il ruolo dell'aeroporto di Lamezia Terme come infrastruttura strategica, sempre più integrata nei network europei, capace di attrarre nuovi flussi turistici, sostenere l'economia locale e valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio, rafforzando il posizionamento della Calabria come una nuova e credibile opportunità nel panorama europeo, tanto in ambito turistico quanto imprenditoriale".