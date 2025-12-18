Tribunale di Modica-Val di Noto, i motivi per credere nel progetto: appello ai politici

Perchè i rappresentanti politici locali e, in particolare, il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, modicano, e il componente della Commissione Giustizia del Senato, Salvo Sallemi, vittoriese, latitano su un argomento come quello della geografia giudiziaria nel Sud Est della Sicilia? Il riferimento, nello specifico, è alla vicenda del progetto del “Tribunale di Modica Val di Noto” che, con un comprensorio giurisdizionale di 8 comuni (Modica, Ispica, Scicli, Pozzallo, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo) risponde alle esigenze del riordino della geografia giudiziaria che il Governo sta esaminando per riparare agli errori del Decreto Legislativo 155 del 2012 che ha previsto la chiusura di alcuni tribunali e l'accorpamento con altri. Lo scopo era quello di razionalizzare l'organizzazione del sistema giudiziario, di ridurre i costi e di migliorarne l’efficienza. Tutti obiettivi clamorosamente mancati con conseguenze nefaste nell’amministrazione della Giustizia.

In molti casi la chiusura dei tribunali ha causato disagi e ritardi nell'erogazione dei servizi giudiziari, in particolare nelle aree più periferiche e disagiate del Paese. Tra i casi più eclatanti, quello del Tribunale di Modica noto in Sicilia per la sua storia secolare.

La chiusura del tribunale di Modica e l’accorpamento con quello di Ragusa ha comportato alcuni problemi organizzativi e logistici per il tribunale di Ragusa, che ha dovuto accogliere alcune sezioni specializzate e aumentare la sua capacità operativa per far fronte all'aumento dei carichi di lavoro.

Scelta in controtendenza con la giustizia di prossimità, tema fondamentale che è stato introdotto con il Trattato di Lisbona, che mira a garantire l'accesso alla giustizia per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

A peggiorare la situazione è stata, ed è ancora, la inadeguatezza della struttura Ragusana rispetto a quella Modicana. Infatti, a seguito delle carenze strutturali ed al mancato utilizzo del Palazzo di giustizia Modicana, si è dovuto ricorrere all’affitto di ulteriori unità destinate ad uffici ed archivi.

Lo stesso comune di Ragusa si è visto costretto ad emettere un bando,poi ribadito dal Ministero, nei confronti di privati che prevedeva l’acquisto di Palazzo Tumino per 15 milioni di euro oltre ad ulteriori 9 milioni per l’adeguamento dei locali alle nuove destinazioni dedicate in gran parte al nuovo Tribunale. Per queste spese suddette il Comune avrebbe dovuto corrispondere, tramite il possibile partenariato pubblico-privato, 1,4 milioni di euro annui per 32 anni come canone di locazione. A queste cifre andrebbero sommati ulteriori 2,7 milioni di soldi pubblici già spesi per la costruzione del parcheggio adiacente all’attuale Tribunale di Ragusa (parcheggio Ponte Vecchio).

Inoltre la più ingombrante delle evidenze: Il Tribunale di Modica gode di una struttura nuova, antisismica ed efficiente. Struttura inaugurata nel 2004 e costata ben 12 milioni di euro.

Storicamente gli attuali Comuni del sud della Provincia di Ragusa ed i comuni del sud della provincia di Siracusa hanno legami molto forti ed una omogeneità culturale molto marcata.

L’idea pubblico-privato non andò in porto e si sono battute altre strade per Palazzo Tumino da far diventare cittadella giudiziaria. A novembre scorso un sopralluogo a cui hanno preso parte il Prefetto, il sindaco di Ragusa, il presidente del Tribunale, il procuratore capo di Ragusa e i tecnici dell’Agenzia del Demanio della Regione. Questi i conti: Palazzo Tumino costa 47 milioni di euro; 17 milioni li mette il Ministero della Giustizia; 30 il Comune di Ragusa provenienti da mutui. Definita la questione finanziaria, si passa alla fase riguardante l’utilizzazione a fini istituzionali del Palazzo di giustizia di Modica (nella foto). Il 12 dicembre scorso, il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, invia una lettera di “sollecito all’utilizzo dei locali dell’ex Tribunale di Modica per fini istituzionali, procedura di passaggio e immissione di possesso”.

La nota è indirizzata al sindaco del Comune di Modica, al dirigente dell’Uffico tecnico di Modica, e, per conoscenza, al presidente della conferenza permanente; all’Archivio notarile di Modica; all’Agenzia delle Entrate; alla direzione provinciale di Ragusa dell’Inps; alla Condotta agraria di Modica. Perchè questo sollecito da parte del presidente del Tribunale di Ragusa, e perché in indirizzo ci sono altri enti? Sono forse interessati alla locazione o all’acquisto? Ma l’immobile è ormai nella disponibilità del Comune di Modica e dovrebbe essere Palazzo San Domenico a decidere sul futuro del Palagiustizia. E tutto ciò proprio quando “il disegno di legge governativo approvato su proposta del Ministro Carlo Nordio, che potrebbe riaprire alcuni Tribunali soppressi in Italia, è stato trasmesso alla competente Commissione per il parere di competenza e se ne presume l’avvio alle Camere nel corso del mese di febbraio 2026.

Sarebbe deleterio, in questo momento, assumere decisioni che potrebbero togliere al progetto “Tribunale di Modica Val di Noto” la possibilità di essere approvato dal Ministero: sarebbe una beffa!

I nuovi, possibili distretti giudiziari sarebbero così composti:

1)SIRACUSA: Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo, Siracusa, Solarino e Sortino

2)RAGUSA: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso, Ragusa, Santa Croce, Vittoria

3)MODICA: Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli, Noto, Pachino, Portopalo, Rosolini

La soluzione proposta sarebbe vantaggiosa per tutti i comuni sotto diversi punti di vista.

1) Efficienza della Giustizia

Non vi è alcun dubbio che l'efficienza della Giustizia sia venuta meno con l’accorpamento del Tribunale di Modica con il Tribunale di Ragusa. Ad una struttura già inadeguata sono stati accorpati ulteriori territori ed ulteriori sopravvenienze che hanno rallentato la macchina giudiziaria.

I Tribunali di Siracusa e Ragusa coprono attualmente una popolazione rispettivamente di 384.098 e 317.136 abitanti. Con la riapertura del Tribunale di Modica vi sarebbe una distribuzione più omogenea e soprattutto un minor carico per Tribunale da gestire. Infatti l’auspicata geografia sarebbe così composta:

Tribunale di Siracusa: 313.401 abitanti

Tribunale di Ragusa: 201.647 abitanti

Tribunale di Modica: 186.186 abitanti

2) Criterio di prossimità della Giustizia

Uno scarto chilometrico significativo e vantaggioso per i Comuni del Siracusano facente parte dell’auspicato Tribunale di Modica-Val di Noto che raggiungerebbero il Tribunale tramite la nuova autostrada A18.

Vi è anche evidenza della importanza relativa alla distanza chilometrica in un recente studio della Banca d’Italia pubblicato a marzo 2025: la Riforma della Geografia giudiziaria ha determinato una riduzione della domanda di giustizia provocata dai maggiori costi dovuti all’incremento delle distanze tra cittadini e imprese e Tribunali. “Prima della Riforma”, si legge nel documento di Bankitalia “le sezioni distaccate e i vecchi tribunali distavano dai cittadini in media 8 e 13 chilometri rispettivamente. Dopo la riforma la distanza media è salita a 14 chilometri. Secondo le stime, un aumento della distanza dal Tribunale di 5 chilometri si associa a una riduzione della domanda di giustizia del 6 per cento”.

Avere più di un Tribunale in provincia, schema definito dal dl 155/2012, non è affatto una novità in quanto sono presenti in Italia ben 19 tribunali sub provinciali di cui ben 6 in Sicilia: Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Sciacca, Termini Imerese, Gela e Marsala.

Quest’ultimo è un caso che merita una particolare attenzione in quanto è da una parte uno dei Tribunali più efficienti d’Italia, dall’altra la dimensione del circondario e la distanza con il Tribunale di Marsala sono analoghi al progetto del Tribunale Modica-Val di Noto.

Dati i criteri e le valutazioni elencate (efficienza della giustizia, giustizia di prossimità e risparmio di spesa, si può concludere senza alcun dubbio che il DL155/2012 non ha raggiunto, nel caso concreto del Tribunale di Modica, gli obiettivi che si prefissava.

Rimangono carenze strutturali evidenti, una scarsa efficienza della Giustizia oltre ai numerosi danni in termini di immagine e prestigio nei confronti di una comunità intera che va ben oltre i confini del Comune di Modica. Il Tribunale di Modica-Val di Noto è, senza alcun dubbio, un progetto sostenibile, considerando i flussi turistici e migratori, Hot Spot e centro accoglienza per immigrati di Modica/Pozzallo e la collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva.

Gli argomenti per sostenere le ragioni del Tribunale di Modica-Val di Noto non mancano. Spetta, ora, alla classe politica che rappresenta il territorio impegnarsi per raggiungere gli obiettivi promessi in campagna elettorale.

Concetto Iozzia

Giorgio Scarso