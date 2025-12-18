Informazione a pagamento, l'Ars sostiene le aziende con 9 milioni in tre anni

E' stato costituito in Sicilia un fondo a sostegno dell'editoria, con un plafond di 9 milioni di euro nel triennio 2026-28. L'Assemblea siciliana ha approvato la norma inserita nella manovra di stabilità, all'esame dell'aula parlamentare.

Nel decreto attuativo, ha assicurato l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, sarà data una premialità in sede di verifica delle istanze alle aziende editoriali che applicano il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

"Ringrazio tutte le forze politiche per avere accolto di richiesta di non fare ricorso al voto segreto sul fondo per l'editoria, una norma importante e lo dico io che mi sono ritrovato sui giornali per 51 giorni. Ma ritengo che una norma del genere sia doverosa" ha detto il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno.

Soddisfatto per l'approvazione l'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino: "Per il governo è una norma importante. E' stato fondamentale il confronto con l'aula, perché abbiamo trovato in modo bipartisan una soluzione. Ringrazio il Parlamento e il presidente dell''Ars per il lavoro svolto".