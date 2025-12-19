Bryan Adams torna in Italia, a Taormina unica tappa in Sicilia

Il leggendario Bryan Adams torna in Italia oer un'unica data italiana con il suo acclamato spettacolo Bare Bones, in programma il 30 giugno 2026 al Teatro Antico di Taormina.

Dopo aver portato in scena la sua formula più intima e coinvolgente in teatri e location prestigiose nel mondo, Bare Bones approda in Sicilia in una delle cornici storiche più suggestive d'Europa per una serata che trasformerà Taormina in un'autentica "cattedrale" dell'emozione dal vivo.

Una performance essenziale, intensa e rarissima.

In Bare Bones, Bryan Adams mette da parte la tradizionale produzione rock per offrirsi al pubblico in una forma più essenziale e profondamente personale: voce e chitarra in primo piano, accompagnate, in alcuni momenti, dal pianoforte, in un'esibizione che punta tutto sull'intimità e sull'essenza delle sue canzoni.

Questa formula spettacolare, in cui il leggendario cantautore interpreta i suoi più grandi successi e le canzoni più amate con un approccio acustico e diretto, è stata accolta da critici e fan con entusiasmo in ogni tappa finora.

Lontano dai consueti concerti rock, Bare Bones crea un'atmosfera di straordinaria vicinanza tra artista e pubblico.

Ogni brano si trasforma, rivelando nuove sfumature e una carica emotiva unica, perfettamente amplificata dall'acustica naturale del Teatro Antico, scenario che aggiunge ulteriore magia a questa occasione imperdibile.