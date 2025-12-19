Il Centro destra trova la quadra a Floridia, Sala in pole position per sfidare l'uscente

Sempre più vicine le elezioni amministrative a Floridia. Il Centrodestra pare che abbia trovato la quadra nel programma e anche il cadidato a sindaco che sfiderà l'uscente Marco Carianni. La coalizione è quasi al completo, manca il sì di qualche indeciso che lascia, però , il tempo che trova. Le forze del Centro destra hanno diffuso una nota sull'esito della riunione tra i partiti ed i rappresentati della società civile locale. Hanno partecipato all'assise, Renzo Spada, Giuseppe Ierna (Noi Moderati), Santino Leotta /Grande Sicilia), Enzo Giudice, Emanuele Failla, Milo Giarratana, e Lino Romano (area Pippo Gianni) Siamo Floridia. Ed ancora Alessandra Mutarell,i Andrea Ida e luigi Tarantello (Fratelli d'Italia, Peppe Tata (Forza Italia), Giuseppe Bastante (già consigliere alla Provincia di Siracusa, Enzo e Nino Di Mauro, Tony Caccamo (gruppo autonomo Di Mauro) , Ugo Tomasello e Vanni Spada (Società civile) e tanti altri che hanno voluto essere presenti alla riunione .

Dopo aver discusso sulle varie problematiche di Floridia e sulle istanze avanzate dai cittadini, è stato predisposto un progetto comune ed un programma da sottoporre alla cittadinanza con la scelta unitaria di un solo candidato a sindaco capace di riunire tutte le anime del centrodestra e della società civile a cui affidare il mandato per le prossime elezioni amministrative." I partecipanti alla riunione i hanno invitato chiunque sia disponibile a spendersi per Floridia per contribuire alla sua crescita a partecipare al prossimo incontro ed a rendersi partecipi delle scelte che verranno prese nell’interesse del nostro paese".

Sin qui la nota diffusa alla stampa. Ma il segreto di pulcinella è presto svelato. Le scelte sull' anti Carianni sono orientale sull'avvocato Antonello Sala. Il consigliere comunale di opposizione uscente è in pole position.