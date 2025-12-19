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Bloccati in taxi con 6 chili di cocaina: due condannati a Siracusa

Bloccati in taxi con 6 chili di cocaina: due condannati a Siracusa

CronacaSiracusa

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato due uomini di 46 anni arrestati con sei chili di cocaina. Andrea Abdoush e' stato condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione, mentre a Gianluca Romano sono stati inflitti 4 anni e 2 mesi. Entrambi hanno scelto il rito abbreviato. I fatti risalgono allo scorso settembre, quando i due furono fermati dalla polizia a bordo di un taxi all'ingresso nord della citta'. La droga, suddivisa in cinque panetti, era nascosta in uno zaino. L'indagine ha ricostruito un viaggio fino a Caserta e il successivo rientro in Sicilia, concluso con il blocco del mezzo da parte della Squadra mobile.

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