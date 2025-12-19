Il Palermo domani ad Avellino senza Pierozzi: Inzaghi ha l'alternativa

"Ho sempre grande rispetto per gli avversari, ma guardo in casa mia. Sappiamo quali sono ledifficoltà del campo sintetico, vogliamo continuare il percorsoiniziato quattro giornate fa e che ci ha fatto iniziare un nuovocampionato, ritrovando consapevolezza e spirito". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, durante la conferenzastampa alla vigilia della partita di calcio contro l'Avellino,valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, in programma allo stadio "Partenio-Lombardi" alle 17.15. I rosanero arrivano da tre successi consecutivi e in Campania sperano di allungare la striscia di risultati utili pertenere il passo di chi sta davanti in classifica: "Se non siamo il Palermo delle ultime partite - ha sottolineato il tecnico de isiciliani - facciamo fatica con chiunque. Dobbiamo proseguire la nostra crescita ed è l'unica cosa che guardo". Domani contro l'Avellino non ci sarà il terzino destro Pierozzi: "Non è al 100% - ha spiegato Inzaghi - e non vogliamo correre rischi avendo alternative valide. Ci sono sia Diakitéche Gyasi. Su quest'ultimo l'unica valutazione che faccio è chenon gioca da due mesi. Deciderò domani".