Noi Moderati, Germano: "A Floridia lavoriamo per fronte largo, ancora nessuna intesa"

"In vista delle elezioni comunali della primavera 2026, il partito Noi Moderati ribadisce con chiarezza la propria posizione politica e il proprio impegno nei confronti della città di Floridia e dei suoi cittadini".

Lo dice Peppe Germano, vice coordinatore regionale di Noi Moderati.

"Noi Moderati è oggi una realtà politica radicata e credibile sul territorio, come dimostra il consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative, che ha portato all’elezione del consigliere comunale più votato della città, Renzo Spada, punto di riferimento per tantissimi floridiani. Il partito è rappresentato a livello cittadino dal coordinatore Michel Fisicaro, che sta lavorando con serietà e senso di responsabilità alla costruzione di un percorso politico chiaro e condiviso. Allo stato attuale, Noi Moderati non ha chiuso alcun accordo con altre forze politiche - aggiunge Germano - Una scelta consapevole, dettata dalla volontà di non inseguire logiche di convenienza o alleanze improvvisate, ma di mantenere una linea di coerenza e trasparenza verso gli elettori. La nostra priorità è lavorare alla costruzione di un fronte ampio e unitario, capace di offrire una reale alternativa all’attuale amministrazione comunale. Un’amministrazione che, nonostante una costante e intensa presenza sui social network, ha nei fatti lasciato indietro parti importanti della città, mostrando evidenti criticità nella gestione del territorio e una preoccupante trascuratezza verso il tessuto commerciale e produttivo, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale. Floridia ha bisogno di una visione concreta, di programmazione, di ascolto reale dei cittadini e delle categorie sociali e professionali. Non bastano la comunicazione e l’apparenza: servono risposte, interventi mirati e una politica che torni a essere presenza quotidiana nei quartieri, nelle attività commerciali, tra le famiglie e i giovani.

Per questo Noi Moderati auspica la nascita di un fronte largo, aperto a sensibilità diverse, ma unite dal comune interesse per il futuro della città di Floridia. Un progetto inclusivo, serio e responsabile, che metta al centro il bene comune, lo sviluppo sostenibile, il rilancio economico e una migliore qualità della vita per tutti. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare con spirito costruttivo, dialogando con chi condivide questi valori, senza preclusioni ma con una bussola ben chiara: Floridia prima di tutto. Noi Moderati ci sarà, con idee, persone e impegno, per costruire insieme una vera alternativa amministrativa per il 2026. "

(nella foto Peppe Germano e Renzo Spada)