Europa Siracusa Verde, Giulio Landolina responsabile del gruppo giovani
Europa Verde Siracusa comunica la nomina di Giulio Landolina, 21 anni, nel ruolo di Responsabile del Gruppo Giovani nel territorio aretuseo. La decisione è stata assunta dall’Esecutivo provinciale, su proposta dei Coportavoce, nell’ottica di rafforzare la presenza e il ruolo delle giovani generazioni all’interno del partito. Giulio Landolina, studente di Matematica presso l’Università degli Studi di Catania, si distingue per il suo forte impegno sui temi ambientali e sociali e per una sensibilità maturata negli anni verso le esigenze delle nuove generazioni, la tutela dei diritti e la promozione di una società più equa e inclusiva. La sua formazione scientifica e la sua attenzione alle dinamiche sociali rappresentano un valore aggiunto per il gruppo giovanile e per l’intera comunità di Europa Verde Siracusa. Con questa nomina, Europa Verde Siracusa intende intensificare il proprio lavoro sul coinvolgimento dei giovani, promuovendo iniziative, progetti e percorsi di partecipazione attiva orientati alla giustizia climatica e sociale, alla tutela del territorio e alla costruzione di un futuro più giusto e sostenibile. “L’entusiasmo e la competenza di Giulio – dichiarano Salvo La Delfa e Giovanna Megna, coportavoce provinciali di Europa Verde Siracusa – saranno fondamentali per dare nuova energia al nostro gruppo giovani e per continuare a costruire una presenza più forte e radicata nella città di Siracusa.” “Assumere questo ruolo è per me una grande responsabilità”, dichiara Giulio Landolina. “Credo profondamente nella necessità di un impegno concreto per affrontare i problemi presenti nel nostro territorio. Lavorerò affinché sempre più giovani possano sentirsi parte attiva dei cambiamenti in atto e che ci attendono.”