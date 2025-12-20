Viadotto Cassibile, 5,5 milioni dalla Regione. Sindaca di Avola: opera non rinviabile

“Questa notte è stato approvato l’emendamento da 5,5 milioni di euro che consente finalmente di avviare i lavori sul viadotto autostradale di Cassibile, lungo la A18 Siracusa–Gela, a seguito delle gravi criticità strutturali emerse e delle misure di sicurezza sempre più stringenti adottate per i mezzi pesanti”.

Lo dichiara il sindaco di Avola, Rossana Cannata, commentando un risultato atteso da mesi e ritenuto strategico per la viabilità del Sud-Est siciliano.

“Ho seguito questa vicenda sin dall’inizio – prosegue Cannata – partecipando a tutti i tavoli tecnici convocati in Prefettura e sostenendo con determinazione la necessità di una soluzione strutturale non più rinviabile. Parallelamente, abbiamo lavorato nelle sedi politiche e istituzionali competenti affinché le risorse necessarie fossero reperite all’interno di questa Finanziaria”.

Un lavoro portato avanti in sinergia con l’On. Luca Cannata, in costante confronto con il capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, con l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e con il Presidente della Regione, “per garantire una risposta tempestiva a una criticità infrastrutturale che incide direttamente sulla sicurezza, sulla mobilità e sull’economia del territorio”.

Il sindaco ha poi voluto ringraziare il Prefetto di Siracusa Chiara Armenia per il coordinamento assicurato in una fase particolarmente delicata: “Un ringraziamento va a tutti i soggetti coinvolti – Consorzio Autostrade Siciliane, Polizia Stradale, ANAS, Vigili del Fuoco e Comando di Polizia Municipale di Avola – per il lavoro costante svolto in una fase complessa che ha interessato la viabilità del nostro territorio. Questo è il nostro modo di fare politica esserci, seguire i problemi dall’inizio, lavorare nelle sedi giuste e portare a casa risultati concreti per i territori e per le comunità”