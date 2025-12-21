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Siracusa, suggestiva rappresentazione della Via Crucis Cittadina al Teatro Greco

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Guardia costiera soccorre 166 migranti e li trasferisce ad Augusta

Guardia costiera soccorre 166 migranti e li trasferisce ad Augusta

CronacaSiracusa

Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa ha intercettato un barcone in difficolta' a diverse decine di miglia dalla costa, operando in condizioni meteomarine avverse. Dopo un intervento durato diverse ore, tutte le persone a bordo sono state trasbordate in sicurezza e condotte al porto di Augusta, indicato come scalo sicuro. L'arrivo nella rada di Augusta e' avvenuto nella mattinata di venerdi' scorso, con l'avvio delle procedure di identificazione. I migranti, di varie nazionalita', sono apparsi in buone condizioni di salute; tra loro anche un bambino. In corso accertamenti per ricostruire la rotta seguita e individuare eventuali scafisti.

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