Natale, il quadro della Torre del Castello regalato al Sodalizio da un socio

Tra i regali natalizi più graditi i quadri, assieme ai libri e ai vini, sono da sempre in cima alla classifica. È stato particolarmente apprezzato quello che il socio Pietro Occhipinti ha voluto fare agli amici della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Acate, il sodalizio più folto e frequentato del paese.

Ieri durante il tradizionale scambio degli auguri è stato scoperto un dipinto a tempera raffigurante l’unica torre del Castello dei Principi di Biscari, così come appariva con tanto di palma fino agli anni Ottanta.

L’autore, ex insegnante di matematica che suona anche il violino e la chitarra, ed il cui padre faceva parte della storica banda musicale conosciuta in tutta la Sicilia, non ha voluto rappresentare per intero il maniero (ritratto con varie tecniche da centinaia di professionisti e appassionati), ma l’unica torre rimasta in piedi.

Nel 1951 le precipitazioni furono cosi abbondanti da causare il crollo dell’altra torre, peraltro mai completata dai feudatari che nel 1494 iniziarono la costruzione del Castello.

(Nella foto Pietro Occhipinti, a sinistra, con il commissario della Società Operaia Salvatore Cutraro).