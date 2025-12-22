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Basket, Ragusa supera Matera nel big match (104-94)

Basket, Ragusa supera Matera nel big match (104-94)

CronacaRagusa

Decima vittoria per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che nel big match della 13.ma giornata, esibisce un attacco stratosferico e impone la quinta sconfitta stagionale alla Ondatel Matera: 104-94 il finale. La squadra di Di Gregorio, trainata da cinque uomini in doppia cifra, festeggia il Natale in testa al girone F della Conference Sud, con appena due sconfitte e un ritrovato entusiasmo (sancito dal pienone registrato al PalaPadua). Il prossimo appuntamento in calendario arriva nel giorno dell’Epifania, a Messina, nel derby con la Basket School.
IL TABELLINO
SuperConveniente Virtus Ragusa-Ondatel Virtus Matera 104-94
SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 23, Cardinali, Piscetta 8, Fabi 21, Tumino 7, Adeola 15, Peterson 12, Lanzi 15, Mancuso ne, Ianelli 3. All.: Di Gregorio
Ondatel Virtus Matera: Ani 18, Zanetti 22, Roberto 11, Tortorelli ne, Valle 15, Manco ne, Preira 20, Divac 3, De Mola, Bischetti 5. All.: Miriello
Arbitri: Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina
Parziali: 32-24; 57-49; 83-62.

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