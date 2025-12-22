Avola Calcio, sconfitta a Vittoria con qualche rammarico

Sconfitta di misura per il Calcio Avola 1949 nell’ultima partita del girone di andata in Eccellenza. A Vittoria, su un campo al limite della praticabilità, locali in vantaggio con Leggio e subito ripresi da un destro a fil di palo di Flavio Dos Santos. Nel secondo tempo un calcio di rigore trasformato da Cocimano fissa il risultato sul 2 a 1 per gli avversari.

Il Calcio Avola 1949 chiude il girone di andata al secondo posto in classifica con 34 punti conquistati, frutto di 11 vittorie e un pareggio. Sono stati 25 i gol realizzati e solo 8 quelli subiti. Un dato, quest’ultimo, che fa di rossoblu la squadra con meno gol subiti di entrambi i gironi di Eccellenza siciliani. Il 2026 dei rossoblu avolesi ripartirà il 3 gennaio con la trasferta contro il Messana.

A fine gara le parole del tecnico Attilio Sirugo: “Nel primo tempo non siamo stati al nostro livello: sono stati 45 minuti in cui abbiamo sofferto e ci sta considerando che avevamo davanti una squadra attrezzata per fare bene. Nel secondo tempo abbiamo preso le misure, il campo è diventato ingiocabile: quando si stavano appiattendo le circostanze e la partita sembrava andasse verso il pareggio c’è stato l’episodio del rigore. Avevo già detto che non parlo di situazioni del genere. Siamo comunque ben oltre i nostri programmi: l’obiettivo è migliorare la stagione scorsa e giriamo con 5 punti in più in classifica. Siamo soddisfatti ma allo stesso tempo abbiamo il rammarico di non aver conquistato punti nelle ultime due partite. Non attacchiamoci al rigore: analizzeremo cosa è andato e cosa non, perché nel girone di ritorno vogliamo ripetere quanto di buono fatto nel girone di andata”.

Le parole del direttore sportivo Marco Cammarata: “I nostri avversari hanno meritato il vantaggio ma noi abbiamo avuto la bravura di raddrizzarla subito con un bel gol di Dos Santos.. Nel secondo tempo c’è stato più equilibro. Il rigore è molto dubbio ma ne prendiamo atto. I piani dell’Avola, però, non cambiano: vogliamo fare un buon campionato e come già detto vogliamo migliorare il quarto posto della scorsa stagione. C’è un girone di ritorno davanti”.

(La foto è di Giuseppe Nastasi)