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Rapina in un Centro scommesse in viale Giostra a Messina: due arresti

Rapina in un Centro scommesse in viale Giostra a Messina: due arresti

CronacaMessina

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto due soggetti messinesi, di cui un minorenne, resisi responsabili - in concorso - dei reati di rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, in esecuzione di due distinte misure cautelari emesse dai G.I.P presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Messina, su conforme richiesta delle locali Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni.
Quanto accaduto è stato compiutamente ricostruito dalla Sezione "Antirapina" della Squadra Mobile di Messina, con il costante coordinamento delle due Procure. I fatti risalgono al mese di settembre scorso, quando, presso un centro scommesse del viale Giostra, due soggetti completamente travisati con abiti scuri avevano consumato una rapina a mano armata. In particolare, una volta entrati, giunti davanti al bancone, uno dei due aveva puntato un fucile a canne mozze all'indirizzo del dipendente intimandogli di consegnargli l'incasso ed il denaro in suo possesso, mentre il complice aveva rovistato nei cassetti impossessandosi delle banconote. I due, quindi, dopo aver asportato circa 900 euro, si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

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