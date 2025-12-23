Acate, addio alla "signora del posto telefonico pubblico"

C’era una volta il posto telefonico pubblico con il costo delle chiamate determinato dal numero degli scatti, se urbana o interurbana, e nelle varie fasce orarie. Per chi non disponeva del telefono nella propria abitazione costituiva l’unico canale per una comunicazione veloce. Poi vennero le cabine, funzionanti all’inizio con i gettoni e successivamente con le schede, e la “rivoluzione copernicana” dei cellulari che mandò tutto quel mondo in soffitta. Ad Acate il posto telefonico era ubicato in piazza Libertà e gestito per tanti anni, nel suo piccolo-grande bazar, dalla signora Gaetana Iannizzotto, di cui ieri, presente una folla commossa, don Salvatore Frasca ha celebrato i funerali nella chiesa Madre.

Aveva 89 anni la popolare “Tanina” e risiedeva in provincia di Asti. Sorella della missionaria Suor Lucia, che riposa in Madagascar, dormirà il sonno eterno accanto al marito, l’indimenticato centralista del Comune Vincenzo Casì. Per tutti aveva una parola buona e un consiglio dietro il bancone del suo negozio di oggettistica e mercerie rimasto aperto dal 1964 al 2005, precisa e discreta sia quando illustrava un articolo sia quando “dava la linea”. Con lei scompare un’altra icona del piccolo centro ibleo.