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In scooter con 50 mila euro in contanti, scatta la denuncia

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Scicli, il Nas chiude panificio per carenze igienico sanitarie

Scicli, il Nas chiude panificio per carenze igienico sanitarie

CronacaRagusa

Nell'ambito di un servizio coordinato, i Carabinieri della Tenenza di Scicli, insieme ai colleghi del NAS di Ragusa, hanno proceduto a verifiche su un panificio di Scicli, A causa delle criticità riscontrate e delle pessime condizioni igienico-sanitarie, hanno richiesto l'intervento urgente del personale dell'ASP di Ragusa – Settore Igiene Pubblica. E' stata decisa la chiusura immediata dell'esercizio, fino al totale ripristino delle condizioni di norma.

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