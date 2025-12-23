Donna ferita con una fucilata a Palermo, teste ha fotografato auto arrestato

Una foto dell'auto in fuga e la testimonianza di un'amica della vittima hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Palermo di fermare il 21enne che la notte tra sabato e domenica scorsi ha sparato un colpo di fucile ferendo Valentina Peonio, la 33enne che si trovava in piazza Nascè a Palermo dopo una serata con gli amici.

Il fermato è Giuseppe Calì che è stato portato in carcere dopo un lungo interrogatorio. Il giovane ha raccontato di avere trovato il fucile in un cassonetto.

Avrebbe imbracciato l'arma per farla vedere alla cugina.

Davanti al pm Calì ha cercato di giustificarsi. "Non volevo fare del male", ha detto. Il colpo dal fucile da caccia del 1800, mai registrato, sarebbe partito per errore.

Si apprende intanto che l'amica che accompagnava Valentina e che ha testimoniato, è la fidanzata di uno dei tre giovani uccisi a Monreale la notte del 26 aprile. La ragazza, che aveva assistito alla strage costata la vita al fidanzato, ha rivissuto attimi di terrore. E' stata lei a raccontare alla polizia quanto successo. La testimone ha visto Calì col fucile e ha cercato di raggiungere la vettura per allontanarsi insieme a Valentina. Poi ha sentito lo sparo e ha visto l'amica cadere a terra, ferita.

Mentre Giuseppe Calì e la cugina fuggivano via a bordo della Smart, un secondo testimone ha fotografato la targa dell'auto: elemento decisivo per risalire al 21enne.

La procura ha chiesto al gip la convalida del fermo. Calì, che fa il pasticcere, è stato fermato per detenzione di arma clandestina. E' indagato anche per lesioni, omissione di soccorso e sparo in luogo pubblico. Dopo avere sparato ha nascosto il fucile sottoterra in un terreno nella zona di via Castellana. E' stato lui stesso a indicare ai poliziotti dove scavare.