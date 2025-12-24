Poliziotti di Caltagirone incontrano i bimbi ricoverati al 'Gravina'

Continua l'azione di solidarietà della Polizia di Stato di Catania tra le corsie degli Ospedali del territorio provinciale per portare un saluto e un dono ai piccoli degenti dei diversi reparti. Dopo Acireale, i poliziotti della Questura di Catania hanno visitato i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Ospedale ''Gravina'' di Caltagirone. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, accompagnati dal Dirigente, il Vice Questore Alessandro D'Arrigo, hanno incontrato i bimbi e le loro famiglie per uno scambio di auguri in un momento di difficoltà. L'iniziativa ha visto la presenza del vescovo di Caltagirone, Mons. Calogero Peri, del referente della Direzione medica del Presidio, Salvatore Bonfante, del primario dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria, Roberto Giugno, e del cappellano ospedaliero, don Davide Paglia. Sorpresi dalla presenza degli agenti in divisa, i piccoli degenti hanno interagito con i poliziotti del Commissariato, i quali hanno loro donato alcuni gadget della Polizia di Stato, come gli zainetti e i quadernoni per scrivere e disegnare. Anche in questo caso, i poliziotti della Questura di Catania hanno voluto mantenere fede al motto ''esserci sempre'' insieme alla gente, in questo caso insieme ai bambini.