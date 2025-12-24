Arriva da Londra con cocaina e anfetamine: arrestato all'aeroporto

Trafficante di droga scovato all'aeroporto di Catania. I finanzieri della Compagnia di Fontanarossa e i funzionari dell'Ufficio locale Uadm Sicilia 2 hanno arrestato il passeggero proveniente da Londra che aveva sostanze stupefacenti per l'equivalente di 280 dosi. Nel corso dei controlli doganali sugli utenti dei voli in arrivo dai Paesi extra-Schengen, le attivita' di osservazione e di controllo hanno consentito di notare un uomo partito dalla capitale inglese, che tentava di celarsi tra i passeggeri presenti in sala per eludere i controlli e raggiungere rapidamente le uscite dall'"area sterile". I finanzieri si sono quindi prontamente avvicinati e Nanda, l'unita' cinofila della Guardia di finanza specializzata nella rilevazione di sostanze stupefacenti, ha subito puntato nella direzione del passeggero. La reticenza del soggetto a fornire la propria collaborazione nelle attivita' di controllo ha portato i finanzieri a condurlo presso gli uffici dell'Adm per procedere, insieme ai funzionari della stessa Agenzia, a una piu' approfondita perquisizione personale e del bagaglio.Le ulteriori verifiche hanno permesso di trovare tra i capi intimi indossati, 2 buste contenenti 60 grammi di sostanze stupefacenti e, in particolare, 31 grammi di cocaina pura e 29 grammi di cocaina mista ad anfetamine e metadone. Il narcotico sottoposto a sequestro avrebbe consentito il confezionamento di 280 dosi che, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato circa 15 mila euro. Il passeggero e' stato tratto in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti il giorno seguente condannato dal Tribunale di Catania, con giudizio direttissimo, a 5 mesi e 20 giorni di reclusione.