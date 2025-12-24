Deteneva armi clandestine in casa, 41enne arrestato a Palermo

Un uomo di 41 anni, nativo del Kosovo ma residente da tempo a Palermo,è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine e denunciato per detenzione abusiva di armi. I militari, insospettiti da alcuni movimenti registrati nei pressi dell'abitazione dell'uomo e dati i suoi precedenti in materia di armi, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. In uno zaino, che il 41enne aveva tentato di nascondere sotto il letto, i carabinieri hanno trovato una pistola samiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito contenente 9 proiettili e un revolver in miniatura carico con 5 colpi e 33 munizioni di vario calibro. Le armi sono state sequestrate e l'uomo è stato condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo.