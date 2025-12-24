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Natale, il vescovo di Acireale Raspanti: "Aprire i cuori alla pace"

Natale, il vescovo di Acireale Raspanti: "Aprire i cuori alla pace"

CronacaCatania

In un tempo segnato da profondi cambiamenti storici e da un equilibrio geopolitico e sociale sempre più fragile, il Natale si presenta come un forte appello alla responsabilità personale e collettiva. È il messaggio che monsignor Antonino Raspanti, presidente della Cesi e vescovo di Acireale, rivolge ai fedeli e a tutta la comunità siciliana in occasione delle festività natalizie. "Non siamo mai uguali a noi stessi - afferma - e ci accorgiamo come i cambiamenti della storia ci tengano in un precario equilibrio. La questione della pace continua ad affliggerci: il timore degli scontri, di un odio crescente e di una sordità sempre più diffusa tra coloro che dovrebbero dialogare e collaborare per la crescita dell'umanità". Al centro del messaggio natalizio c'è l'incarnazione del figlio di Dio, Re di giustizia e di pace. Una giustizia che non è solo ideale, ma capace di pacificare i cuori e di rimettere ogni cosa nel giusto ordine. "A noi cristiani - sottolinea monsignor Raspanti - è affidato il compito di operare, per quanto è nelle nostre forze, per mettere ordine, risistemare, riconoscere i limiti della nostra persona e delle nostre aspirazioni, assumendoci la responsabilità dei doni ricevuti". La nascita di Gesù non è solo un evento da ricordare, ma un'interpellanza viva e attuale: "Ci chiede di guardare attorno a noi e di annunciare che Egli è vicino: vicino per giudicare, per salvare, ma anche per tentare di aprire i cuori più ostinati". Un invito, dunque, a non chiudersi nella paura, nell'egoismo o nell'indifferenza. "Il nostro annuncio di Natale - conclude il vescovo - sia forte e determinato. Cristo vuole aprire i nostri cuori perché, dalla sordità e dalla chiusura, possiamo davvero accogliere il Re della pace".

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